أثناء وصول نتنياهو.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون"

Advertisement

وأشارت القوات المسلحة، في بيانٍ ألقاه المتحدث باسمها العميد يحي سريع، مساء السبت، إلى أنّ العملية التي نُفّذت بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2"، أتت "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان".وشدّدت القوات المسلحة في بيانها على أنها "ومعها كل شرفاء وأحرار الأمة مستمرة في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي، ولن تتردد في رفع مستوى التصعيد استجابةً لمتطلبات المرحلة، ومشاركةً في الدفاع عن غزة وعن لبنان".وأكد العميد سريع، في ختام البيان، عدم توقف عمليات القوات المسلحة اليمنية إلّا "بوقف العدوان على غزة، وكذلك على لبنان".وكان سريع أعلن، الجمعة، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استُهدفت من خلالها 3 مدمرات أميركية في البحر الأحمر، في أثناء توجُّهها لدعم الاحتلال الإسرائيلي. (الميادين)