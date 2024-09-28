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عربي-دولي
متظاهرون يحاولون اقتحام السفارة الأميركية في بغداد
Lebanon 24
28-09-2024
|
18:56
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حاول آلاف المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، السبت، تنديداً باغتيال إسرائيل للشهيد السيد حسن نصر الله في بيروت، الجمعة.
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