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عربي-دولي

12 قتيلاً في قصف مجهول استهدف عدّة مواقع في دير الزور

Lebanon 24
28-09-2024 | 19:47
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استهدفت طائرات حربية مجهولة مواقع إيرانية في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، بالإضافة إلى غارات ضربت مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية العراقية، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال نفذت طائرات حربية مجهولة 5 غارات جوية استهدفت مقراً عسكرياً ورادار في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال.
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وأكد المرصد سقوط 12 قتيلاً من الفصائل الموالية لإيران في هجوم دير الزور.
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