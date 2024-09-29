سموتريتش: يجب أن نواصل حربنا حتى النصر

Advertisement

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش لمواصلة الحرب حتى النصر "لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".وكتب سموتريش على منصة "إكس": اقتصاد إسرائيل يتحمل أعباء الحرب الأطول في تاريخ الدولة".وعبر عن ثقته بأن النصر مهم لبقاء دولة إسرائيل وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف: "هذه حرب وجودية يجب أن نواصلها حتى النصر، بما سيعود علينا بسنوات طويلة من الهدوء والأمن والرخاء الاقتصادي". (روسيا اليوم)