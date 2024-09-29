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عربي-دولي

غارات على دير الزور.. وسقوط قتلى

Lebanon 24
29-09-2024 | 03:20
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أكد المرصد السوري مقتل 15 عنصرا من الفصائل الموالية لإيران، وإصابة 35 آخرين، إثر غارات على مواقع في دير الزور، الأحد.

واستهدفت طائرات حربية مجهولة مواقع للمجموعات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، حيث نفذت الطائرات الحربية 5 غارات جوية استهدفت مقرا عسكريا ورادار في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال.
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كما طالت غارات جوية مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية. (سكاي نيوز)
 
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