استهداف سيارة عند الحدود السورية - اللبنانية.. من كان في داخلها؟

أفاد المرصد السوري أن غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً قرب حاجز للجيش السوري في ريف القصير جنوب غربي حمص على الحدود مع لبنان.

وأشار المرصد إلى أنّ عناصر من فصائل عراقيّة كانوا داخل السيارة المُستهدفة.