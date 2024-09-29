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عربي-دولي
مادورو أدان اغتيال نصرالله: أوامر الهجوم صدرت من الأمم المتحدة
Lebanon 24
29-09-2024
|
07:30
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أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور، اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، معرباً عن تضامنه مع الشعب اللبناني.
وأكّد الرئيس الفنزويلي أنّ ما ارتكبته إسرائيل هو "جريمة يريد تبريرها من أجل اغتياله بمهاجمة المباني والتجمّعات السكنية وقتل مئات الأشخاص".
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وقال مادورو إنّ "الأوامر بهذا الهجوم صدرت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فيما جبناء العالم صامتون، لكن لا أحد سيسكت الشعب المتمرّد".
وأضاف أنّ الشعبين الفلسطيني واللبناني "يقعان ضحايا للإبادة الجماعية والهجمات الإرهابية التي تشنها حكومة نتنياهو، القاتل الذي لا يذكّرنا سوى بهتلر". (الميادين)
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