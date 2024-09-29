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عربي-دولي

سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

Lebanon 24
29-09-2024 | 08:50
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن سماع دوري انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وقالت "سانا" إن التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة الانفجارات.

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سوريا

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