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في غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول كيلومتر

Lebanon 24
29-09-2024 | 09:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك نفق بطول كيلومتر واحد تقريبا في منطقة سكنية وسط قطاع غزة فيه عدة غرف ومعدات.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "خلال الأسابيع الأخيرة، كان اللواء الخامس يعمل في الممر المركزي لقطاع غزة تحت قيادة الفرقة 252".
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وأضاف: "اكتشفت قوات اللواء بالتعاون مع سلاح الهندسة في القيادة الجنوبية ووحدة ياهالوم، مسار نفق تحت الأرض بطول كيلومتر واحد تقريبا يقع في وسط قطاع غزة، محفورا بالقرب من المباني السكنية والأماكن المدنية، ورسمت خريطة له وفككته".
وتابع البيان أنه "تم اكتشاف عدة غرف ومعدات داخل النفق يستخدمها إرهابيو حماس للإقامة لفترات طويلة". (روسيا اليوم)
 
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