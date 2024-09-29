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عربي-دولي

بعد 3 أشهر من الهزيمة.. المحافظون في بريطانيا يختارون زعيمهم الجديد

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:09
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يجتمع حزب المحافظين المعارض في بريطانيا اليوم الأحد للمرة الأولى منذ هزيمته التاريخية في الانتخابات التشريعية في تموز، لاختيار زعيم جديد له في مؤتمر يستمر حتى الأربعاء.

ويعقد هذا المؤتمر في برمنغهام في وسط إنكلترا، بعد أقل من ثلاثة أشهر من هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر.
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وخلال المؤتمر يتعيّن على المحافظين اختيار زعيم جديد لهم بين أربعة مرشّحين ليحل مكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك اعتبارا من 2 تشرين الثاني.
 
 
والمرشّحون الأربعة هم كيمي بيدنوك وروبرت جينريك اللذان يمثّلان جناح اليمين في الحزب، وجيمس كليفرلي وتوم توغندهات اللذان يعتبران أكثر وسطية. (العربية)
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