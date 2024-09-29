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عربي-دولي

العراق يرفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجة

Lebanon 24
29-09-2024 | 10:30
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صرح مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، أن الأجهزة الأمنية العراقية رفعت حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى لحماية الوكالات الأجنبية (الإعلامية وغيرها).
وجاء ذلك بعد ورود معلومات تشير إلى إمكانية استهدافها من قبل جماعات خارجة عن القانون، بحسب المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.
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وشهدت العاصمة بغداد، السبت، تظاهرات حاشدة قرب مبنى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، احتجاجاً على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله. 
وكان العراق أول دولة عربية تعلن الحداد على نصرالله، إذ أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، الحداد 3 أيام في البلاد.  (الحرة)
 
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