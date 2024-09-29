بينهم السنوار... 4 أشخاص تُريد إسرائيل إغتيالهم من هم؟

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة تتضمن تهديداً باغتيال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.



وتضمنت الصورة أيضاً، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، والمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع. (الامارات 24)

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