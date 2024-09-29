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عربي-دولي
قام بتقطيع جثته.. القبض على قاتل رجل الأعمال السعودي عبد الله الفريدي
Lebanon 24
29-09-2024
|
12:28
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كشفت مباحث الجيزة عن تفاصيل الجريمة التي أثارت الغموض حول اختفاء رجل الأعمال السعودي عبد الله الفريدي، إذ عُثر على أشلائه في أكياس قمامة.
وقالت مصادر أمنية إن حارس الفيلا التي يمتلكها الفريدي استخدم سكاكين وقطع جثة المجني عليه إلى أشلاء ثم دفنها لإخفاء معالم الجريمة.
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وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر كانت تلقت بلاغا يفيد باختفاء رجل الأعمال السعودي، وشكلت الشرطة فريقا أمنيا كبيرا استطاع تحديد الجاني من خلال الكاميرات بالإضافة إلى استخدامه بطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه.
وتابعت أنّه تبيّن قيام الجاني بسرقة ذهب ومبلغ مالي و5 ساعات ثمينة من فيلا المجني عليه بعدما قام بقتله.
وأشارت إلى أن الفريدي قام بإهداء الحارس هاتفاً جديداً ومبلغاً مالياً كنوع من المكافأة قبل إرتكاب الأخير الجريمة. (العربية)
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