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عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي يرجئ زيارته إلى لندن.. اليكم السبب

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:40
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أرجأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، زيارة مقررة إلى المملكة المتحدة، مطلع تشرين الأول المقبل، نتيجة الأحداث الراهنة إقليميا ودوليا.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب صدر عن مكتبه الإعلامي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".
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وذكر البيان أن "رئيس الوزراء قرر إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة مطلع شهر تشرين الأول القادم، إلى وقت لاحق (لم يحدده)، نتيجة تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".
ومنذ 23 أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر حتى مساء السبت عن 816 شهيدا بينهم أطفال ونساء، و2507 مصابين، وسط مخاوف من وصول المواجهات لحرب إقليمية.
(الأناضول)
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