ترامب: بايدن أصبح متخلفا عقليا أما هاريس فولدت هكذا

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وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"المتخلفين عقليّاً".وقال ترامب في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن: "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".ورأى أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم". (روسيا اليوم)