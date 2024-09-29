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ترامب: بايدن أصبح متخلفا عقليا أما هاريس فولدت هكذا

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:44
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وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بـ"المتخلفين عقليّاً".

وقال ترامب في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن: "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا".
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ورأى أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم". (روسيا اليوم)
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