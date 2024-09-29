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شاركت بضربات الحديدة.. إسرائيل تنشر صورا لطائرات F15

Lebanon 24
29-09-2024 | 13:12
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نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، صورا لطائرات F15 التي شاركت في ضربات الحديدة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات في اليمن استهدف خلالها المنشآت التي يستخدمها الحوثيون.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهداف نظام الحوثي الإرهابي في اليمن على بعد مسافة 1.8 ألف كيلومتر من الحدود الإسرائيلية".
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وأشار الجيش إلى أن الضربات نفذت بشكل خاص على ميناء مدينة الحديدة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، شاركت العشرات من الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية في العملية. ووفقا له استخدم الحوثيون مرافق البنية التحتية المستهدفة "لنقل الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة، وكذلك للإمدادات العسكرية والنفطية."
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