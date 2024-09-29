Advertisement

عربي-دولي

ماسك: هزيمة ترامب تعني نهاية الديمقراطية الأميركية

Lebanon 24
29-09-2024 | 13:42
A-
A+

Doc-P-1254157-638632394242338931.png
Doc-P-1254157-638632394242338931.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من أنه إذا لم يتم انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فستكون هذه نهاية الديمقراطية الأمريكية والانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة.
وقال ماسك في تغريدة نشرت على موقع "إكس" يوم الأحد: "لا يدرك سوى عدد قليل جدًا من الأميركيين أنه إذا لم يُنتخب ترامب، فستكون هذه هي الانتخابات الأخيرة"، مؤكدا أن المرشح الجمهوري ليس تهديدًا للديمقراطية، بل هو السبيل الوحيد لإنقاذها!".
Advertisement
وأوضح ماسك أنه إذا أصبح واحد من كل 20 مهاجرًا غير شرعي مواطنين سنويًا، وهو الأمر الذي يعجل به الديمقراطيون بأسرع ما يمكن، فستكون المحصلة حوالي 2 مليون ناخب قانوني جديد في غضون 4 سنوات.
ولفت الملياردير إلى ان هامش التصويت في الولايات المتأرجحة غالبًا ما يكون أقل من 20 ألف صوت. و"هذا يعني أنه إذا نجح الحزب "الديمقراطي"، فلن تكون هناك ولايات متأرجحة أخرى!!".
كما أشار ماسك إلى أن إدارة بايدن/هاريس كانت تنقل "طالبي اللجوء"، الذين يتم تسريع حصولهم على الجنسية، مباشرة إلى ولايات متأرجحة مثل بنسلفانيا وأوهايو وويسكونسن وأريزونا، مؤكدا ان هذه "وصفة أكيدة للفوز في كل انتخابات".
وخلص إلى أنه بفضل جهود الديمقراطيين هذه، "ستصبح أميركا دولة الحزب الواحد وتنتهي الديمقراطية".
وحذر من أن تضحي "الانتخابات" الوحيدة في البلاد هي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2024-09-29
16:32 | 2024-09-29
16:15 | 2024-09-29
16:00 | 2024-09-29
15:45 | 2024-09-29
15:35 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24