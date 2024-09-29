ماسك: هزيمة ترامب تعني نهاية الديمقراطية الأميركية

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حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من أنه إذا لم يتم انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فستكون هذه نهاية الديمقراطية الأمريكية والانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة.وقال ماسك في تغريدة نشرت على موقع "إكس" يوم الأحد: "لا يدرك سوى عدد قليل جدًا من الأميركيين أنه إذا لم يُنتخب ترامب، فستكون هذه هي الانتخابات الأخيرة"، مؤكدا أن المرشح الجمهوري ليس تهديدًا للديمقراطية، بل هو السبيل الوحيد لإنقاذها!".وأوضح ماسك أنه إذا أصبح واحد من كل 20 مهاجرًا غير شرعي مواطنين سنويًا، وهو الأمر الذي يعجل به الديمقراطيون بأسرع ما يمكن، فستكون المحصلة حوالي 2 مليون ناخب قانوني جديد في غضون 4 سنوات.ولفت الملياردير إلى ان هامش التصويت في الولايات المتأرجحة غالبًا ما يكون أقل من 20 ألف صوت. و"هذا يعني أنه إذا نجح الحزب "الديمقراطي"، فلن تكون هناك ولايات متأرجحة أخرى!!".كما أشار ماسك إلى أن إدارة بايدن/هاريس كانت تنقل "طالبي اللجوء"، الذين يتم تسريع حصولهم على الجنسية، مباشرة إلى ولايات متأرجحة مثل بنسلفانيا وأوهايو وويسكونسن وأريزونا، مؤكدا ان هذه "وصفة أكيدة للفوز في كل انتخابات".وخلص إلى أنه بفضل جهود الديمقراطيين هذه، "ستصبح أميركا دولة الحزب الواحد وتنتهي الديمقراطية".