"سنستمر".. بيانات حوثية رسمية عقب قصف إسرائيلي استهدف منشآت في الحديدة اليمنية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) محمد البخيتي أن العمليات العسكرية المساندة لغزة ولبنان وكذلك التي تستهدف القوات والمصالح الأميركية البريطانية ستستمر.





Advertisement وشدد محمد البخيتي على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلف ذلك من تضحيات. وشدد محمد البخيتي على أن العمليات العسكرية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن سكانها مهما كلف ذلك من تضحيات.

وأضاف عضو المكتب السياسي في تدوينة على منصة "إكس" يوم الأحد عقب قصف إسرائيلي استهدف ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطة توليد الكهرباء في اليمن: "سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".





وأفاد بأن "العدوان على الحديدة الذي استهدف ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطة توليد الكهرباء هو عدوان أمريكي بريطاني وسيتعاملون معه على هذا الأساس".

وأشار إلى أن إسرائيل ليست سوى امتداد عسكري لواشنطن ولندن وتستخدم كغطاء للتنصل من المسؤولية الأخلاقية ومن تحمل تكاليف الخسائر البشرية والمادية بحق المسلمين.

من جهته، قال الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام إن العدوان الإسرائيلي الجديد على منشآت مدنية في الحديدة محاولة لكسر قرار اليمن بمساندة غزة.



وذكر أن "العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا مدان ومستنكر ومرفوض ولا يمكن أن يؤثر على إرادة الشعب اليمني وهي إرادة أقوى من هذه الغطرسة الإسرائيلية الأمريكية ضد شعوب المنطقة".

وشدد على أن "العدوان الإسرائيلي على اليمن يكرس الدور اليمني المبدئي تجاه فلسطين وغزة وما يؤكد عليه الشعب اليمني في مظاهراته المليونية الأسبوعية أنه لن يتخلى عن غزة ولبنان".





وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أنه هاجم أهدافا لجماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون" على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.



وقال في بيان: "في عملية جوية واسعة النطاق اليوم، أغارت عشرات الطائرات التابعة لسلاح الجو ومن ضمنها طائرات حربية وأخرى للتزود بالوقود وطائرات استخبارية، على أهداف يستخدمها نظام الحوثي في منطقتي رأس عيسى والحديدة".



وأضاف أن الجيش أغار على محطات طاقة وميناء بحري يستخدم لاستيراد النفط.



وأشار إلى أن هذه الضربة تأتي ردا على الهجمات الأخيرة التي نفذها الحوثيون ضد إسرائيل.





كما تأتي هذه الغارات الإسرائيلية على مدينة الحديدة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في أعقاب اغتيال إسرائيل لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله وشنها غارات كثيفة على مدن وبلدات لبنانية. (روسيا اليوم)