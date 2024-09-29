غالانت: أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، تعليقا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن إنه "لا يوجد مكان بعيدا عنا".جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إكس" فور إعلان الجيش الإسرائيلي قيامه بهجمات عسكرية مكثفة على مدينة الحديدة اليمنية، الأحد.واستشهد وزير الدفاع الإسرائيلي بفقرة من سفر المزامير بالعهد القديم، المزمور رقم 18، والتي تقول: "أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم".وذكر غالانت، أنه "تابع الهجمات الإسرائيلية الجوية على مناطق الحوثيين في اليمن من غرفة التحكم بالقوات الجوية، وأن هناك رسالة واضحة حيال ذلك الأمر بالنسبة لبلاده، مفادها: لا يوجد مكان بعيد عنا".واعتبر غالانت أن اغتيال نصر الله، يعد "من أهم عمليات الاغتيال في تاريخ إسرائيل"، متوعدا كل من يشن حربا على بلاده بـ"دفع ثمن باهظ".