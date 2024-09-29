باكستان تدين بشدة المغامرات الإسرائيلية المتزايدة في الشرق الأوسط

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أدانت باكستان ما وصفته بـ"المغامرات الإسرائيلية"، ودعت الأمم المتحدة إلى إيقافها، على خلفية اغتيال السيد حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة "حزب الله".وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نشرته الأحد إن إسلام آباد "تدين بشدة المغامرات الإسرائيلية المتزايدة في الشرق الأوسط".وأشارت إلى أن هجوم إسرائيل المتواصل على السكان المدنيين وتجاهلها للقانون الدولي بلغا مستويات مثيرة للقلق.وشددت على أن استشهاد نصر الله زاد من حدة التوتر في المنطقة الهشة أصلا، معربة عن تضامنها مع الشعب اللبناني.وأضافت: "ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إيقاف إسرائيل بسبب مغامراتها في المنطقة وانتهاكاتها للقانون الدولي ولضمان السلام في الشرق الأوسط". (الأناضول)