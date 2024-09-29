بايدن: "يجب تجنب" اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم على"وجوب تجنب" اندلاع نزاع إقليمي في الشرق الأوسط.



وردا على سؤال عن الحاجة إلى تفادي نزاع إقليمي، قال بايدن "ينبغي أن يحصل ذلك. يجب فعلا تجنب ذلك"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

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