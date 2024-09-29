إيران تدين الضربات الإسرائيليّة على ميناء الحديدة باليمن

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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل، الأحد، على محافظة الحديدة غربي اليمن.وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في بيان، إن "هذه الهجمات التي تسببت في دمار البنى التحتية المدنية بميناء الحديدة، كشفت عن الطبيعة اللاإنسانية للعدو".وبحسب وكالة "إرنا" الرسمية، أشار كنعاني، إلى أن "جرائم هذا الكيان تجري في ظل الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من الكيان الأميركي وبما يجعل واشنطن شريكا بامتياز في جرائم تلك العصابة المجرمة التي تستحوذ على تل أبيب".وأوضح أن "داعمي هذا الكيان، بما في ذلك الولايات المتحدة، يتحملون المسؤولية قبال التداعيات الخطيرة التي لا يمكن التكهن بها لجرائم الصهاينة في فلسطين ولبنان، وأيضا هجماتهم المتهورة والعدوانية على اليمن". (الأناضول)