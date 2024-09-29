تصعيد جمهوري ضد هاريس: مرشحة النظام الإيراني

وصف السيناتور الجمهوري توم كوتون نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية للرئاسة بأنها "المرشحة التي اختارها النظام الإيراني".



وقال كوتون عن هاريس والرئيس جو بايدن في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس نيوز": "منذ البداية، استرضوا زعماء إيران وتصالحوا معهم. وعلى سبيل المثال، عارضت هاريس ضربة دونالد ترامب التي قتلت قاسم سليماني العقل المدبر للإرهاب في إيران في عام 2020. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات عن طريق تخفيف العقوبات، غضوا الطرف عن انتهاك إيران للعقوبات".

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وأضاف: "لقد مارسوا باستمرار المزيد من الضغوط على إسرائيل أكثر مما مارسوه على وكيل إيران الإرهابي. لهذا السبب كانت هاريس المرشحة التي اختارها النظام الإيراني، ولهذا السبب يخترق النظام الإيراني حملة ترامب ويحاولون قتله".



وتأتي تعليقات كوتون وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، التي تدعمها إيران.