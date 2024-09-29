Advertisement

عربي-دولي

تصعيد جمهوري ضد هاريس: مرشحة النظام الإيراني

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1254219-638632496550511575.jpeg
Doc-P-1254219-638632496550511575.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف السيناتور الجمهوري توم كوتون نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية للرئاسة بأنها "المرشحة التي اختارها النظام الإيراني".

وقال كوتون عن هاريس والرئيس جو بايدن في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس نيوز": "منذ البداية، استرضوا زعماء إيران وتصالحوا معهم. وعلى سبيل المثال، عارضت هاريس ضربة دونالد ترامب التي قتلت قاسم سليماني العقل المدبر للإرهاب في إيران في عام 2020. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات عن طريق تخفيف العقوبات، غضوا الطرف عن انتهاك إيران للعقوبات".
Advertisement
وأضاف: "لقد مارسوا باستمرار المزيد من الضغوط على إسرائيل أكثر مما مارسوه على وكيل إيران الإرهابي. لهذا السبب كانت هاريس المرشحة التي اختارها النظام الإيراني، ولهذا السبب يخترق النظام الإيراني حملة ترامب ويحاولون قتله".

وتأتي تعليقات كوتون وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة، التي تدعمها إيران.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:23 | 2024-09-30
04:20 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
03:43 | 2024-09-30
03:29 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24