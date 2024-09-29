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تفاصيل محاولة سابقة لاغتيال السنوار.. لماذا ألغيت العملية؟

Lebanon 24
29-09-2024 | 23:20
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كشفت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الأحد، تفاصيل تتعلق بتوفر فرصة سابقة لاغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.
 
وقالت القناة الإسرائيلية، إنه كانت أمام الجيش الإسرائيلي فرصة لاغتيال السنوار، إلا أن قرارا اتخذ بعدم تنفيذ عملية التصفية.
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وأوضحت القناة أن إلغاء عملية اغتيال السنوار جاء بعد الاشتباه بوجود خطر كبير بإيذاء المختطفين الذين كانوا في المنطقة التي يتواجد فيها زعيم حماس.


وأشارت القناة إلى أن السنوار يختبئ في أنفاق بقطاع غزة، وأنه محاط بعدد من الرهائن، وذلك لعلمه بأن إسرائيل ستتجنب إيذاءهم.

وتداولت وسائل إعلام، الإثنين الماضي، تقارير عن أن الجيش الإسرائيلي يحقق في إمكانية أن يكون السنوار قد قتل في غارة، إلا أن مصادر عسكرية نفت ذلك.

وفي كانون الاول الماضي، تسربت تقارير عدة تفيد أن السنوار قتل أو أصيب أو فر إلى خارج قطاع غزة، كما أشارت تقديرات أخرى إلى أن اتصاله مع أعضاء حماس انقطع.

لكن، حسب "تايمز أوف إسرائيل"، تبين لاحقا أنه كان مختبئا، وأن إسرائيل كانت وراء تلك التقارير في إطار "حرب نفسية" تحاول من خلالها دفع مقاتلي حماس إلى الاستسلام.

وأعلنت إسرائيل اغتيال أبرز قادة حماس، وهم قائد الجناح العسكري للحركة محمد ضيف وقائد لواء خان يونس رافع سلامة في غارة جوية على غزة في تموز الماضي، ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري في غارة على بيروت في يناير الماضي.

كما قتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في تموز الماضي، في هجوم نسب إلى إسرائيل. (سكاي نيوز)

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