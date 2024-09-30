الولايات المتحدة.. ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "هيلين" إلى 111 شخصا

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أفادت قناة "سي بي إس نيوز" بارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "هيلين" الذي اجتاح جنوب غربي الولايات المتحدة إلى 111 شخصا.وقالت القناة: "تجاوزت عدد الوفيات الناجمة عن الإعصار 100 حالة وفاة في جميع أنحاء جنوب شرق البلاد... لقد قتل إعصار "هيلين" 111 شخصا على الأقل".من جهتها أضاف موقع PowerOutage.us للمراقبة، فإن أكثر من مليوني شخص في ولايات فرجينيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وجورجيا وفلوريدا لا يزالون بدون كهرباء.وفي وقت سابق أعلنت قناة "سي إن إن" عن مصرع 89 شخصا جراء الإعصار. (سكاي نيوز)