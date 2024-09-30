وقفة تضامنية في المغرب مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

Advertisement

شارك عشرات المغاربة، مساء الأحد، في وقفة بمدينة طنجة (شمال) للتعبير عن دعمهم لفلسطين ولبنان، إثر القصف الإسرائيلي المستمر على البلدين منذ قرابة عام، مخلفا عشرات آلاف من الضحايا.ورددوا المحتجين بمدينة طنجة شعارات تطالب بإسناد فلسطين ولبنان وضرورة إيقاف إسرائيل التي "تنتهك" سيادة الدول.ومن بين الشعارات التي رددها المحتجون: "تحية شعبية.. للمقاومة اللبنانية" و"الصهيون عدو بلادي" و"هبت روح الحرية.. وزغرودة غزاوية" و"للشهيد تحية.. وللأسير تحية.. وللجريح تحية".كما حملوا لافتات كُتب على بعضها: "فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة" و"من غزة إلى لبنان.. مقاومة لا تهان".كما ندد المحتجون بـ"اغتيال" الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة الماضية.وأدان المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل الهيئة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، الدعم الغربي المستمر لإسرائيل.