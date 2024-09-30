Advertisement

عربي-دولي

بوتين: "سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا

Lebanon 24
30-09-2024 | 02:25
A-
A+
Doc-P-1254363-638632852782561842.jpeg
Doc-P-1254363-638632852782561842.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه "سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أن موسكو حاولت بعد عام 2014 تسوية النزاع في دونباس بالطرق السلمية، لكن الغرب اعتمد نهج الكذب والخداع في المفاوضات.
Advertisement

وقال بوتين، في رسالة عبر الفيديو بمناسبة يوم إعادة توحيد دونباس و"أراضي روسيا الجديدة": "لم نتخل (بعد 2014) عن إخواننا وأخواتنا (في دونباس)، في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الأكثر صعوبة، وأنتم تعرفون كيف انتهت هذه المفاوضات، فالأكاذيب والخداع من جانب النخب الغربية حولت أوكرانيا خلال هذا الوقت إلى مستعمرة لها، وقاعدة انطلاق عسكرية تستهدف روسيا".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:23 | 2024-09-30
04:20 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
04:00 | 2024-09-30
03:43 | 2024-09-30
03:29 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24