بوتين: "سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إنه "سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي أن موسكو حاولت بعد عام 2014 تسوية النزاع في دونباس بالطرق السلمية، لكن الغرب اعتمد نهج الكذب والخداع في المفاوضات.وقال بوتين، في رسالة عبر الفيديو بمناسبة يوم إعادة توحيد دونباس و"أراضي روسيا الجديدة": "لم نتخل (بعد 2014) عن إخواننا وأخواتنا (في دونباس)، في محاولة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الأكثر صعوبة، وأنتم تعرفون كيف انتهت هذه المفاوضات، فالأكاذيب والخداع من جانب النخب الغربية حولت أوكرانيا خلال هذا الوقت إلى مستعمرة لها، وقاعدة انطلاق عسكرية تستهدف روسيا".