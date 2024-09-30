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عربي-دولي

بعد اغتيال نصرالله.. ارتفاع شعبية نتنياهو وتراجع حزب بن غفير

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:29
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أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحقق أكبر عدد من المقاعد في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم، لكنه على الأرجح لن يتمكن من تشكيل حكومة.
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ووفقا للاستطلاع، فإن الليكود سيحصل على 25 مقعدا، بينما ستفوز الأحزاب المعارضة، مثل حزب الوحدة الوطنية بقيادة بيني غانتس بـ21 مقعدا، وحزب "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد بـ15 مقعدا.


وعلى الرغم من تقدم الليكود في عدد المقاعد، إلا أن كتلته اليمينية والدينية لن تتجاوز 49 مقعدا، في مقابل 66 مقعدا للمعارضة.
حتى في حال استبعاد حزب "راعام" من المعارضة، ستظل الأخيرة تحتفظ بالأغلبية في الكنيست.
أما بالنسبة لحزب "أوتزما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، فقد شهد تراجعا من 9 مقاعد إلى 6 مقاعد.

الاستطلاع أظهر أيضا أن وزير الدفاع يوآف غالانت يحظى بتأييد شعبي واسع، حيث قال 64 بالمئة من المشاركين إنه يجب أن يستمر في منصبه، فيما بلغت نسبة الرضا عن أدائه 58 بالمئة. على الجانب الآخر، ارتفعت نسبة تأييد تعامل نتنياهو مع الحرب إلى 43 بالمئة.

تم إجراء الاستطلاع بعد اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت، مما يعكس تأثير الأحداث الأخيرة على الرأي العام في إسرائيل. (سكاي نيوز)
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