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عربي-دولي

إدانة إيرانية لاستهداف ميناء الحديدة في اليمن

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:45
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دان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية ناصر کنعاني، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على خزانات الوقود ومحطة تولید الکهرباء بمیناء الحدیدة فی الیمن.
وأضاف أن "هذه جرائم تجری فی ظل الدعم اللا مشروط من الولايات المتحدة لإسرائيل".
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وحذر كنعاني من عواقب قیام إسرائيل بإثارة الحروب وإشعالها على السلام والأمن الإقلیمیین والدولیین.
(سكاي نيوز)
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