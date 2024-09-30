إدانة إيرانية لاستهداف ميناء الحديدة في اليمن

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دان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية ناصر کنعاني، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على خزانات الوقود ومحطة تولید الکهرباء بمیناء الحدیدة فی الیمن.وأضاف أن "هذه جرائم تجری فی ظل الدعم اللا مشروط من الولايات المتحدة لإسرائيل".وحذر كنعاني من عواقب قیام إسرائيل بإثارة الحروب وإشعالها على السلام والأمن الإقلیمیین والدولیین.(سكاي نيوز)