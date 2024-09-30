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عربي-دولي

للضغط على إسرائيل.. مطالبة إيرانية الدول الإسلامية

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:14
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دعت إيران الدول الاسلامية لتوظيف طاقاتها السياسية والاقتصادية للضغط على إسرائيل "لوقف جرائمها دون التعويل على خطوات أميركية أو غربية أو حتى من الأمم المتحدة".
وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن تجربة لبنان أثبتت أن التهديد الإسرائيلي ضد فلسطين لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية.
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وشدد على ضرورة أن تدرك الدول الإسلامية أن دعم حقوق الشعب الفلسطيني يعني دعم المنطقة وأمنها، مؤكدا أن طهران سترد على أي اعتداء على أمنها القومي ومصالحها، ولن تبقى مكتوفة الأيدي.

وأشار كنعاني إلى أنه "من الخزي والعار أن تكون منصة الأمم المتحدة بخدمة كيان معتدي ومحتل وغاصب ورئيس وزرائه المجرم لتوجيه التهديدات للدول المستقلة في العالم بدعم من دول تدعي أنها تسعي لتعزيز الأمن والسلام الدولي والإقليمي من جهة وتقدم الدعم الشامل لهذا الكيان المجرم والمعتدي".
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