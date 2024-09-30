"حكومة غزة": ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 منذ بدء العدوان

Advertisement

أعلنت حكومة غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين بالقطاع إلى 174 جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 174 صحفيًا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة".وأوضح أن ذلك يأتي "بعد اغتيال الزميلة وفاء علي العديني، التي كانت تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام باللغة الإنجليزية".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين".كما حمّله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النّكراء".وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة".كما طالب بـ "الضغط على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".(الأناضول)