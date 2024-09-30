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عربي-دولي

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة أعمال تخريبية وإرهابية

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:03
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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط سلسلة أعمال إرهابية استهدفت رجال الأمن، وتخريبية ضد مواقع الطاقة في جمهورية إنغوشيا جنوبي روسيا وتصفية مشتبه واحد واعتقال 7 آخرين.
 
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "تم في جمهورية إنغوشيا إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية استهدفت مدينتي ماغاس ونازران خطط لها 8 من سكان الجمهورية".
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وأضاف البيان أنه تمت تصفية أحدهم أبدى مقاومة مسلحة، واعتقال الباقين.
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