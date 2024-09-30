ترامب يدعو إلى "يوم قاسٍ وعنيف"... والسبب؟

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دعا المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إلى "يوم قاسٍ وعنيف" من الانتقام الشرطي للقضاء على الجريمة "فوراً".وقال ترامب في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة: "ساعة واحدة قاسية - وأعني قاسية بحق - ستنتشر الرسالة وستنتهي الجريمة فوراً، أتعلمون؟ ستنتهي فوراً".وجاءت تصريحات ترامب في معرض حديثه عن مواجهة جرائم السرقة من المحلات، وقال: "يجب أن يتم السماح للشرطة بأن تقوم بعملها، حتى ولو كان ذلك، باستخدام عنف شديد. الأمر المضحك، هو أنه مع كل تلك الأمور التي تحدث في محلات البضائع الكبيرة، ترى البعض يخرجون حاملين أجهزة تكييف، وثلاجات، على ظهورهم، والأمر الجنوني أن الشرطة لا يسمح لها بأداء عملها".