مقتل شخصين بحريق غابات في اليونان

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أعلنت السلطات اليونانية مقتل شخصين في حريق غابات قرب كورينثيا في اليونان أججته رياح عنيفة، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال نائب رئيس منطقة كورينث أناستاسيوس غيوليس :"إن رجلين قُتلا أثناء اخماد النيران، وأعلن للتلفزيون العام ERT أنه حادث مأسوي".وأكدت الشرطة اليونانية أنها عثرت على جثتين في منطقة غابات قرب كورينثيا على بعد حوالى 140 كيلومترا غرب أثينا.وذكرت تقارير إعلامية أن "الرجلين البالغين من العمر 35 و40 عاما، كانا يساعدان فرق الإطفاء".وصرح المكتب الاعلامي لفرق الإطفاء ل"فرانس برس" أن "عنصري إطفاء أصيبا بجروح طفيفة".وقال : "إن الحريق الذي اندلع صباح الأحد سرعان ما امتد تحت تأثير رياح قوية بلغت سرعتها أكثر من 70 كلم في الساعة وتصعب السيطرة عليه".ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن عناصر الإطفاء قولهم :"إنه لم تكن هناك جبهة نشطة صباح الاثنين لكن بؤر متفرقة".وأرسلت الحماية المدنية رسائل إخلاء لسكان ست بلدات قريبة من المنطقة في حين أن وعورتها والنباتات الكثيفة فيها تعقد عمل فرق الإطفاء.ويعمل نحو 350 من عناصر الإطفاء وخمس قاذفات مياه وأربع مروحيات في الموقع، بحسب ما ذكرت الوكالة عن فرق الإطفاء.