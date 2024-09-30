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عربي-دولي
القوات الروسية تواصل الضغط.. 350 قتيلاً أوكرانيًا في يوم واحد
Lebanon 24
30-09-2024
|
08:10
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 350 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ حصيلة قتلى قوات كييف هناك 18900 عسكري، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الأخرى.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن الوضع في كورسك:
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تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ليوبيموفكا، ودارينو، ونوفي بوت، ونيكولايفو، ودارينو، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.
صدت قواتنا هجوما على بلدتي ليوبيموفكا وبليخوفو، وأحبطت هجومين على بلدتي أولغوفكا وكاميشيفكا.
صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية 5 هجمات على بلدة نوفي بوت.
تدمير تجمّع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.
بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 350 عسكريا وعشرات الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من الأسلحة والآليات.
بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من آب الماضي 18900 عسكري و133 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و38 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار. (روسيا اليوم)
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