Advertisement

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن الوضع في كورسك:تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ليوبيموفكا، ودارينو، ونوفي بوت، ونيكولايفو، ودارينو، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.صدت قواتنا هجوما على بلدتي ليوبيموفكا وبليخوفو، وأحبطت هجومين على بلدتي أولغوفكا وكاميشيفكا.صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية 5 هجمات على بلدة نوفي بوت.تدمير تجمّع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 350 عسكريا وعشرات الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من الأسلحة والآليات.بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من آب الماضي 18900 عسكري و133 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و38 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار. (روسيا اليوم)