نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني.. ماذا جاء فيها؟

توّجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة موجهة للشعب الإيراني، قائلاً: "لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه".



تابع: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"، معتبراً أنّه "لواهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط". (الجزيرة)

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