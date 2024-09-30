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عربي-دولي

نتنياهو يوجه رسالة للشعب الإيراني.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 08:59
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توّجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة موجهة للشعب الإيراني، قائلاً: "لا يوجد مكان على وجه الأرض لا يمكننا الوصول إليه".

تابع: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"، معتبراً أنّه "لواهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط". (الجزيرة) 
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