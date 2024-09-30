Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء كرواتيا: بوتين أصبح أكبر محفز لتوسع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1254620-638633095898040057.jpeg
Doc-P-1254620-638633095898040057.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح، عن غير قصد، أكبر محفز لتوسع الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفع غزوه لأوكرانيا في العام 2022، المزيد من الدول للانضمام في التكتل.
Advertisement

وأضاف بلينكوفيتش في مقابلة أجرتها معه قناة "بلومبرغ" في نيويورك ونشرت الاثنين: "على مدار العامين ونصف العام الماضيين، شهدنا تحولاً استراتيجياً في العواصم الأوروبية التي أصبحت أكثر انفتاحاً تجاه التوسع. أعتقد أن بوتين كان أكبر مروج للتوسع".

ووافق الاتحاد الأوروبي في حزيران على فتح مفاوضات مع أوكرانيا وجارتها الأصغر مولدوفا، بشأن العضوية في التكتل، وهي خطوة مهمة في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.

وفي وقت سابق من العام 2024، وافق زعماء الاتحاد أيضاً على بدء محادثات مع البوسنة والهرسك، سعياً إلى تقريب الدولة المنقسمة من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتزايد، في حين تمر 5 دول أخرى في غرب البلقان بمراحل مختلفة من عملية الانضمام.

وقال رئيس وزراء كرواتيا: "في السنوات الخمس المقبلة، خاصة في عهد المفوضية الجديدة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيحرز كل منها تقدماُ ويفي بالمعايير.. نحن مستعدون دائماً لدعم تقدم جيراننا".

وأردف بلينكوفيتش: "الفكرة هي إظهار التضامن والدعم لأوكرانيا من مجموعة الدول التي لديها الكثير من الروابط التاريخية مع أوكرانيا والشعب الأوكراني.. سيدعم القادة حكومة كييف في مساعيها من أجل الحرية والسلامة الإقليمية، لكن أيضاً في كيفية ضمان عمل الاقتصاد الأوكراني بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2024-09-30
13:26 | 2024-09-30
13:12 | 2024-09-30
13:00 | 2024-09-30
12:35 | 2024-09-30
12:20 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24