رئيس وزراء كرواتيا: بوتين أصبح أكبر محفز لتوسع الاتحاد الأوروبي

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قال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح، عن غير قصد، أكبر محفز لتوسع الاتحاد الأوروبي، بعد أن دفع غزوه لأوكرانيا في العام 2022، المزيد من الدول للانضمام في التكتل.وأضاف بلينكوفيتش في مقابلة أجرتها معه قناة "بلومبرغ" في نيويورك ونشرت الاثنين: "على مدار العامين ونصف العام الماضيين، شهدنا تحولاً استراتيجياً في العواصم الأوروبية التي أصبحت أكثر انفتاحاً تجاه التوسع. أعتقد أن بوتين كان أكبر مروج للتوسع".ووافق الاتحاد الأوروبي في حزيران على فتح مفاوضات مع أوكرانيا وجارتها الأصغر مولدوفا، بشأن العضوية في التكتل، وهي خطوة مهمة في عملية من المرجح أن تستغرق سنوات.وفي وقت سابق من العام 2024، وافق زعماء الاتحاد أيضاً على بدء محادثات مع البوسنة والهرسك، سعياً إلى تقريب الدولة المنقسمة من أوروبا ومواجهة النفوذ الروسي المتزايد، في حين تمر 5 دول أخرى في غرب البلقان بمراحل مختلفة من عملية الانضمام.وقال رئيس وزراء كرواتيا: "في السنوات الخمس المقبلة، خاصة في عهد المفوضية الجديدة، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيحرز كل منها تقدماُ ويفي بالمعايير.. نحن مستعدون دائماً لدعم تقدم جيراننا".وأردف بلينكوفيتش: "الفكرة هي إظهار التضامن والدعم لأوكرانيا من مجموعة الدول التي لديها الكثير من الروابط التاريخية مع أوكرانيا والشعب الأوكراني.. سيدعم القادة حكومة كييف في مساعيها من أجل الحرية والسلامة الإقليمية، لكن أيضاً في كيفية ضمان عمل الاقتصاد الأوكراني بشكل جيد في ظل الظروف الصعبة".