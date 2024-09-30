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صحة

فيروس "ماربورغ" القاتل يتفشى في دولة أفريقية.. 8 وفيات حتى الآن

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:24
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أعلنت رواندا وفاة 8 أشخاص حتى الآن، أصيبوا بفيروس ماربورغ شديد العدوى الشبيه بالإيبولا، وذلك بعد أيام فقط من إعلان البلاد تفشي هذه الحمى النزفية القاتلة، التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.
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ومثل الإيبولا، ينشأ فيروس ماربورغ وسط خفافيش الفاكهة، وينتشر بين الأفراد من خلال الاتصال الوثيق مع سوائل الجسم أو الأسطح الملوثة به، مثل ملاءات الأسرة.
 
ويتوفى ما يصل إلى 88 بالمائة من المصابين به.

وأعلنت رواندا، وهي دولة حبيسة وسط أفريقيا، تفشي المرض الجمعة، وبعدها بيوم واحد اعلنت عن أول ست وفيات.

وقالت وزيرة الصحة سابين نسانزيمانا، مساء الأحد، إنه تم تأكيد 26 حالة إصابة حتى الآن، ووفاة 8 منها.

ونصح السكان بتجنب الاتصال الجسدي للمساعدة في الحد من انتشار المرض.
 
كما تم التعرف على نحو 300 شخص كانوا على اتصال بأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، تم وضع عدد منهم قيد العزل.

يشار إلى أن معظم المتضررين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في 6 من أصل 30 مقاطعة في البلاد. (الحرة)

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