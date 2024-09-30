زلزال يضرب روسيا.. كم بلغت قوته؟

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية، اليوم الاثنين.



وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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