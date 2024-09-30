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عربي-دولي

زلزال يضرب روسيا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:55
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قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.3 على مقياس ريختر ضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية، اليوم الاثنين.

وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
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زلزال

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