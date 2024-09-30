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فوق البحر.. إسرائيل تعترض طائرة من دون طيار

Lebanon 24
30-09-2024 | 12:20
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اعترض الجيش الإسرائيلي، الاثنين، طائرة من دون طيار فوق البحر في شمال إسرائيل بواسطة سفينة بحرية.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه على منصة إكس فيديو يسجل لحظة اعتراض المسيرة من دون أن يحدد مصدر إطلاقها.
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ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مصادر استخباراتية اعتقادها أن حزب الله هي التي أطلقت الطائرة، ولم يُعرف ما إذا كانت الطائرة مسلحة، أم أنها كانت تقوم فقط بإجراء استطلاع.

يأتي هذا التطور بعد تصريح صحفي لوزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأحد، قال فيه إنه يبحث "عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح، الذي جرى توقيعه مع لبنان. وأضاف "لقد كان خطأ منذ البداية، وسنحرص على إصلاحه."

وكانت واشنطن توسطت في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان على مدى عامين لحل نزاعهما على منطقة بحرية غنية بالنفط تقع على الحدود المائية بين البلدين، كاد يتسبب بمواجهة عسكرية بين الجانبين. (الحرة) 
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