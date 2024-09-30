Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-09-2024 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1254714-638633222035282331.jpg
Doc-P-1254714-638633222035282331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "الحوثيون"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة أميركية.


وقال يحيي سريع المتحدث باسم الحوثيين إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية نوع MQ 9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة" شمال اليمن.
Advertisement

وأضاف أنها المسيرة الحادية عشرة من هذا النوع التي تتمكن دفاعاتهم الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-09-30
15:57 | 2024-09-30
15:28 | 2024-09-30
15:00 | 2024-09-30
14:55 | 2024-09-30
14:00 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24