الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية.. اليكم التفاصيل

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أعلن "الحوثيون"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إسقاط مسيرة أميركية.وقال يحيي سريع المتحدث باسم الحوثيين إن "القوات المسلحة اليمنية أسقطت طائرة أميركية نوع MQ 9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة" شمال اليمن.وأضاف أنها المسيرة الحادية عشرة من هذا النوع التي تتمكن دفاعاتهم الجوية من إسقاطها خلال "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".