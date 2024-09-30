للدفاع عن إسرائيل.. أسراب من الطائرات الأميركية إلى الشرق الأوسط

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين "إن هذا الوجود الإضافي للقوات سيأتي من القوات الجوية وعدة أسراب من الطائرات المقاتلة".وصرحت سينغ بأن الطائرات لن تقوم بمهام إجلاء بل هي هناك لحماية القوات الأميركية.وسينضم الأفراد الجدد مع أسراب من الطائرات المقاتلة من طراز "إف- 15 أي سترايك إيغل"، و"إف -16"، و"إيه- 10"، و"إف- 22"، والأفراد اللازمين لقيادتها وتشغيلها.وكان من المفترض أن تحل هذه الأسراب محل الأسراب الموجودة بالفعل إلّا أنّها ستنضم إليها لمضاعفة القوة الجوية.ويأتي ذلك عقب الضربات الأخيرة في لبنان واستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في تصعيد كبير للحرب في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)