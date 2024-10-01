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عربي-دولي

طوكيو دعت إلى إيجاد حل ديبلوماسي للحرب جنوب لبنان والتزام القرار 1701

Lebanon 24
01-10-2024 | 01:32
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أعرب الناطق باسـم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي عن قلق بلاده إزاء القرار الإسرائيلي شن عملية برية في جنوب لبنان، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أضاف في بيان، نقلته وكالة "تاس": "تعرب اليابان عن قلقها البالغ. وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لتجنب المزيد من تدهور الوضع، وندعو أيضا إلى اتخاذ إجراءات لمنع سقوط قتلى بين المدنيين".
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وأشار إلى "ضرورة إيجاد حل دبلوماسي، فضلا عن التزام قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701" .
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