محافظ البقاع عقد إجتماعا للبحث في الآليات المعتمدة لتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين

Advertisement

عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعا في مكتبه في سرايا زحلة حضره مملثون عن منظمات الأمم المتحدة وعن الجمعيات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في محافظة البقاع، بحضور رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا البراك، رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي، رئيس القسم في المحافظة وسيم شهوان والسيدة عبير يوسف مسؤولة وحدة الحد من مخاطر الكوارث في البقاع في الصليب الأحمر اللبنانيوجرى التباحث في الآليات المعتمدة حاليا لتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين اللبنانيين في مراكز الايواء وسبل معالجة التحديات القائمة.