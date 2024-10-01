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محافظ البقاع عقد إجتماعا للبحث في الآليات المعتمدة لتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:55
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عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده اجتماعا في مكتبه في سرايا زحلة حضره مملثون عن منظمات الأمم المتحدة وعن الجمعيات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في محافظة البقاع،  بحضور رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا البراك، رئيس  المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي، رئيس القسم في المحافظة وسيم شهوان  والسيدة عبير يوسف مسؤولة وحدة الحد من مخاطر الكوارث في البقاع في الصليب الأحمر اللبناني 
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وجرى التباحث في الآليات المعتمدة حاليا لتأمين المستلزمات الأساسية للنازحين اللبنانيين في مراكز الايواء وسبل معالجة التحديات القائمة.
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