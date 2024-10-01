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عربي-دولي
موظف مفصول من عمله... أطلق النار على مديره وقتله
Lebanon 24
01-10-2024
|
08:41
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فيما لا يزال الشارع الأردني تحت وقع الصدمة عقب قيام موظف مفصول من عمله بقتل مديره، طرأت تطورات جديدة. فقد أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال مطلق النار على 3 أشخاص، أحدهم مديره الذي توفي متأثراً بإصابته داخل مصنع في محافظة العقبة جنوب الأردن.
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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إنه تم توقيف الشخص الذي أقدم صباح أمس على إطلاق النار داخل أحد المصانع في العقبة وضبط السلاح المستخدم.
كما أضاف أن التحقيقات بوشرت مع المتهم لإحالته إلى القضاء.
وكان السرطاوي قد صرح سابقاً أن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي داخل أحد المصانع إثر فصله من العمل في المصنع منذ مدة، ثم لاذ بالفرار.
فيما نتج عن الحادثة مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين من جنسيات أجنبية بعيارات نارية أُسعفا إلى المستشفى وهما قيد العلاج.
في حين أُسعف موظف أردني أيضاً للمستشفى إثر تعرضه للسقوط.
ومن جانبه توقع مصدر قضائي أردني أن يوجه المدعي العام تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والقتل العمد للمتهم.
يشار إلى أن المادة 328 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 تنص على أن عقوبة القتل العمد مع القصد والإصرار هي الإعدام. (العربية)
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