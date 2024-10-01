الردّ الإيراني بدأ.. صفارات الإنذار تدوي في جميع انحاء إسرائيل (فيديو)

بدأ الردّ الايراني على اعتداءات اسرائيل واغتيال كلّ من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، بحيث شنّت طهران هجوماً صاروخياً على وسط وجنوب إسرائيل.





توازياً، دوت صفارات الإنذار في جميع انحاء إسرائيل وأفيد أن 1864 صفارة إنذار انطلقت خلال الساعة الأخيرة وان هناك محاولات اعتراض من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لصواريخ آتية من إيران. واعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، إطلاق صواريخ من إيران وقذائف من لبنان تجاه إسرائيل.توازياً، دوت صفارات الإنذار في جميع انحاء إسرائيل وأفيد أن 1864 صفارة إنذار انطلقت خلال الساعة الأخيرة وان هناك محاولات اعتراض من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لصواريخ آتية من إيران.



ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، أكثر من 400 صاروخ إيراني أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

ودعا الجيش الإسرائيلي جميع المواطنين إلى الدوخل للملاجئ قبيل وصول الصواريخ الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دخل إلى الملاجئ ويتلقى التحديثات من هناك.



واعلن "التلفزيون الإيراني" استهداف أهداف داخل إسرائيل بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية وأفيدء عن إصابة منصة الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.