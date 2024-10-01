Advertisement

عربي-دولي

الردّ الإيراني بدأ.. صفارات الإنذار تدوي في جميع انحاء إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1255289-638634083747871957.jpeg
Doc-P-1255289-638634083747871957.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ الردّ الايراني على اعتداءات اسرائيل واغتيال كلّ من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، بحيث شنّت طهران هجوماً صاروخياً على وسط وجنوب إسرائيل.
 
 
واعلن المتحدث باسم الجيش  الإسرائيلي، مساء اليوم، إطلاق صواريخ من إيران وقذائف من لبنان تجاه إسرائيل. 
 
 
توازياً، دوت صفارات الإنذار في جميع انحاء إسرائيل وأفيد أن 1864 صفارة إنذار انطلقت خلال الساعة الأخيرة وان هناك محاولات اعتراض من قبل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لصواريخ آتية من إيران.
 
ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، أكثر من 400 صاروخ إيراني أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.
 
 
ودعا الجيش الإسرائيلي جميع المواطنين إلى الدوخل للملاجئ قبيل وصول الصواريخ الإيرانية.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دخل إلى الملاجئ ويتلقى التحديثات من هناك.
 
واعلن "التلفزيون الإيراني" استهداف أهداف داخل إسرائيل بصواريخ من داخل الأراضي الإيرانية وأفيدء عن إصابة منصة الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.
 
وتسببت الصواريخ ايضاً بإصابة مبان في عدة مدن إسرائيلية جراء الصواريخ الإيرانية وافيد بوقف إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون".
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:50 | 2024-10-01
18:35 | 2024-10-01
18:09 | 2024-10-01
17:47 | 2024-10-01
17:08 | 2024-10-01
16:59 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24