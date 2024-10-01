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عربي-دولي

أردوغان محذرا إسرائيل: عواقب اجتياح لبنان لن تشبه احتلالاتكم السابقة

Lebanon 24
01-10-2024 | 13:58
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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل من أن عواقب هجومها البري على لبنان لن تكون مشابهة لعمليات الاحتلال التي قامت بها سابقا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بقاعة الجمعية العامة للبرلمان التركي في افتتاح السنة الثالثة للدورة التشريعية الثامنة والعشرين للبرلمان التركي.
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وقال أردوغان في هذا الصدد: "أحذر إسرائيل بشكل صريح فعواقب الهجوم البري على لبنان لن تكون مشابهة لاحتلالاتها السابقة".
وأضاف أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بغزة وهجمات إرهابية في لبنان وتستفز الدول لجر المنطقة إلى محرقتها.
ولفت إلى أن إسرائيل "تحت إدارة المدعو نتنياهو الذي يحاكي هتلر" ارتكبت بكل استهتار في الأسابيع الـ 51 الماضية فقط، جميع الجرائم ضد الإنسانية.
واستطرد: "جميع الجرائم التي يمكن ارتكابها ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة الجماعية والمجازر والعنصرية والتمييز والتحرش والاغتصاب والتعذيب والتطهير العرقي واستشهاد الصحفيين والقضاء على حرية التعبير وقصف دور العبادة والمستشفيات والمدارس، تم ارتكابها مرات عديدة".
وذكر أن غزة تحت سيطرة "شبكة القتل (الإسرائيلية) التي يحركها الحقد والضغينة"، تحولت إلى معسكر إبادة كبير قُتل فيه 42 ألف إنسان بريء.
وأشار إلى أنه "على الرغم من هذا المشهد المخزي للبشرية جمعاء، فإن بعض الدول تواصل تأييد إسرائيل ودعمها ماليا أوعسكريا، فيما بعض الدول الأخرى تصبح شريكة في هذه الوحشية والجريمة ضد الإنسانية من خلال التزامها الصمت".
وأضاف: "مهما فعلت إسرائيل، فسوف يتم إيقافها عاجلا أم آجلا، فكما تم إيقاف هتلر الذي ظن أنه الأقوى، سيتم إيقاف نتنياهو بنفس الطريقة".
وشدد أردوغان على أن الوصمة السوداء التي تلطخ بها جبين ليس إسرائيل فحسب، بل أيضا الدول الأخرى لا سيما الغربية، "لن تُنسى لقرون".
وأشار إلى أن "الإدارة الإسرائيلية التي تتحرك من منطلق هذيان الأرض الموعودة، تضع الأراضي التركية نصب عينيها بعد فلسطين ولبنان".
وتابع: "العدوان الإسرائيلي يشمل تركيا أيضا لذلك سنقف ضد إرهاب الدولة هذا بكل الوسائل المتاحة من أجل وطننا وشعبنا واستقلالنا".
وأردف: "الاحتلال والإرهاب والقصف العدواني بجوارنا ولسنا أمام دولة (إسرائيل) تلتزم بالقوانين بل قطيع من القتلة يتغذون على الدم والاحتلال". 
(الأناضول)

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