بشأن الخطوة المقبلة بعد الهجوم الإيراني.. ماذا قال سوليفان؟

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وقال سوليفان: "إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل ونعمل مع الجيش الإسرائيلي لتقييم الأضرار"، موضحاً أنّ "الهجوم الإيراني على إسرائيل يبدو أنه غير فعال".تابع: نتابع تقارير عن مقتل فلسطيني في الضفة الغربية بالهجوم الإيراني".وعمّا سيقومون به بعد الرد الإيراني، أوضح سوليفان أنّه "سنتحدث مع إسرائيل بشأن الخطوة المقبلة بعد الهجوم الإيراني وسنواصل رصد المخاطر والتهديدات من إيران ووكلائها".ختم: "ستكون هناك عواقب شديدة للهجوم الإيراني". (العربية)