"يوم استثنائي".. أبو عبيدة يعلّق على الرد الإيراني

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وأشار إلى أنّ "الاحتلال المجرم ظنّ أنّ عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر من دون عقاب"، مؤكداً أنّه "هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين".تابع أبو عبيدة: "هذا يوم استثنائي تعرّضت فيه تلّ أبيب لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران".وإعتبر أنّ "ما حدث دعوة لكلّ أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهمًا في تحرير فلسطين". (الجزيرة)