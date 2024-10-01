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عربي-دولي

"يوم استثنائي".. أبو عبيدة يعلّق على الرد الإيراني

Lebanon 24
01-10-2024 | 15:17
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علّق المتحدّث العسكري باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، على الرد الإيراني، قائلاً: " نبارك الرّد الإيراني الذي طال كامل جغرافيا فلسطين المحتلّة ووجه ضربة قوية للاحتلال المجرم". 

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وأشار إلى أنّ "الاحتلال المجرم ظنّ أنّ عربدته في المنطقة وعدوانه على شعوبها يمكن أن يمر من دون عقاب"، مؤكداً أنّه "هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين". 

تابع أبو عبيدة: "هذا يوم استثنائي تعرّضت فيه تلّ أبيب لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران". 

وإعتبر أنّ "ما حدث دعوة لكلّ أحرار الأمة بأن يجعلوا لهم سهمًا في تحرير فلسطين". (الجزيرة) 
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