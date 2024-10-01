صواريخ إيران طالت أحد الفلسطينيين

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أدت شظايا أحد الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها طهران على إسرائيل مساء الثلاثاء إلى مقتل فلسطيني في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.وقال محافظ أريحا حسين حمايل لوكالة فرانس برس: "قُتل عامل فلسطيني في أريحا عندما سقطت شظايا صاروخ من السماء وأصابته".وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة تتابع التقارير عن مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية.ونفذت إيران، مساء الثلاثاء، هجوما صاروخيا كبيرا على إسرائيل، وقالت إنه جاء "ردا على مقتل هنية ونصر الله ونيلفوروشان". (سكاي نيوز)